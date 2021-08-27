Два человека погибли при крушении спортивного самолета в Чехии

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека, один из которых несовершеннолетний, погибли сегодня в результате крушения легкого спортивного самолета на аэродроме Браняны в городе Мост в Чехии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение.
Трагедия произошла в 15.40 по центральноевропейскому времени. Причины случившегося расследуют полиция и эксперты национального Управления по изучению причин авиационных аварий.
О других подробностях не сообщается.-0-