Два человека погибли при крушении вертолета в Китае

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае упал пожарный вертолет. Погибли два человека, сообщает портал МИР 24.
Крушение машины произошло в юго-западной китайской провинции Юньнань.
Управление чрезвычайных ситуаций города Дали, в зоне ответственности которого произошла авиакатастрофа, сообщает, что вертолет в озеро Эрхай, где набирал воду для тушения лесного пожара.
Спасатели обнаружили и достали из воды двух членов экипажа, которые позже скончались от травм. Судьба еще двух человек остается неизвестной.
На месте крушения работают 16 судов и почти 500 человек личного состава.-0-