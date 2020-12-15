ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 15 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:24 Забытый народный промысел росписи по стеклу представили на выставке в Бресте Культура
08:12 Два человека погибли при крушении вертолета в Новой Зеландии В мире
08:04 Выставка индийского художественного текстиля откроется в Могилеве 16 декабря Афиша
07:51 Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Турции В мире
07:40 Ловля щуки запрещена в озере Кашо Городокского района до лета 2021 года Регионы
07:32 Председатель комитета Конгресса по инаугурации президента признал победу Байдена В мире
07:27 Суды в этом году удовлетворили почти 40% исков о восстановлении на работе Общество
07:16 В Башкирии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек В мире
07:05 Белорусские атлеты выиграли три медали в заключительный день личного КМ по греко-римской борьбе Спорт
07:00 Картина дня: посещение Лукашенко 4-й больницы Минска, прогноз по COVID-19 и новогодний библиобус Общество
00:50 В Париже двое грабителей ограбили ювелирный магазин В мире
00:34 В Нидерландах объявили о введении полного локдауна В мире
14.12.20
14.12.20 23:57 Франция проведет референдум по конституции В мире
14.12.20 23:29 ЦИК Кыргызстана зарегистрировала 18 кандидатов в президенты В мире
14.12.20 22:55 На Сицилии зафиксировано извержение вулкана Этна В мире
14.12.20 22:38 Картина COVID-19 в мире за сутки - более 574 тыс. случаев заражения В мире
14.12.20 22:07 Героизация нацизма в Литве стала постоянным явлением - журналист Общество
14.12.20 21:51 Экспозиция к 75-летию "Настаўніцкай газеты" откроется 21 декабря в Национальном историческом музее Афиша
14.12.20 21:33 Общество должно противостоять попыткам героизации нацизма - эксперт Общество
14.12.20 21:11 Турция вводит непрерывный комендантский час с 31 декабря по 4 января В мире
14.12.20 20:50 В Таллине прошли Дни белорусской культуры, посвященные творчеству Петра Глебки Культура
14.12.20 20:36 БЖД не будет продавать билеты через интернет утром 15 декабря Общество
14.12.20 20:29 Русский национальный балет "Кострома" впервые выступит в Белгосфилармонии Культура
14.12.20 20:18 БЖД назначила дополнительные поезда Брест-Витебск и Гродно-Минск на новогодние праздники Общество
14.12.20 20:12 Российский эксперт: нужно всячески бороться с фальсификацией истории Общество
14.12.20 19:56 В Украине с 19 декабря введут дополнительные карантинные ограничения В мире
14.12.20 19:53 Минэнерго считает политизированным призыв Евросовета блокировать поставки электроэнергии с БелАЭС Экономика
14.12.20 19:37 Коллегия выборщиков приступила к голосованию за следующего президента США В мире
14.12.20 19:15 МАРТ выступает за сохранение действующего ограничения доли торговой сети в розничном товарообороте Экономика
14.12.20 19:09 Театр эстрады представил шоу-программы в Шклове и Дзержинском районе Культура
Все новости
Все новости
В мире
15 декабря 2020, 08:12

Два человека погибли при крушении вертолета в Новой Зеландии

Фото The New Zealand Herald
Фото The New Zealand Herald

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее двух человек погибли, еще трое получили серьезные травмы в результате крушения вертолета в Новой Зеландии в регионе Кентербери. Об этом со ссылкой на полицию сообщило издание The New Zealand Herald, информирует ТАСС.

Местные жители помогли извлечь выживших из-под обломков. По предварительным данным, среди пострадавших есть дети. Всех пострадавших доставили в больницу.

"Более подробная информация о погибших и пострадавших, включая возраст и пол, не разглашается, пока семьям не будут разосланы все необходимые уведомления", - приводит издание заявление правоохранительных органов.

Управление гражданской авиации страны начало расследование в связи с инцидентом.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
авиакатастрофа смерть
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото Global Look Press Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Турции
Рой Блант. Фото fourstateshomepage.com Председатель комитета Конгресса по инаугурации президента признал победу Байдена
Фото МЧС России В Башкирии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек
Фото Reuters В Париже двое грабителей ограбили ювелирный магазин
Фото AFP В Нидерландах объявили о введении полного локдауна
Фото AP Photo Франция проведет референдум по конституции
Главное
Александр Лукашенко во время посещения больницы Лукашенко посетил 4-ю городскую клиническую больницу Минска
Беларусь может заняться разработкой и производством собственной вакцины от коронавируса
Кочанова: благополучие и здоровье людей - приоритетное направление государственной политики
Новый год – в своей квартире! В комплексе Minsk World – высокие темпы строительства и лучшие условия для покупки
Топ-новости
Картина дня: посещение Лукашенко 4-й больницы Минска, прогноз по COVID-19 и новогодний библиобус
Беларусь и Россия обсудили вопросы интеграционного взаимодействия
Суды в этом году удовлетворили почти 40% исков о восстановлении на работе
Минэнерго считает политизированным призыв Евросовета блокировать поставки электроэнергии с БелАЭС
Беларусь вышла на пик пневмоний и продержится на нем минимум полтора месяца - Пиневич
Российский эксперт: нужно всячески бороться с фальсификацией истории
Динара Алимбекова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону
Рачков: оценки польских руководителей одних и тех же действий правоохранителей в Польше и в Беларуси очень разнятся
МАРТ выступает за сохранение действующего ограничения доли торговой сети в розничном товарообороте
Тариф "Белпочты" на отправку писем вырастет с 15 декабря
Компания Parimatch победила в двух номинациях SBC Awards 2020
Беларусь рассматривает сельхозпродукцию как новый драйвер экспорта в Китай - Снопков
Подготовку Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 год обсудили в Совете Республики
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1853 пациента с COVID-19, выписан 1321
Вифлеемский огонь прибудет в Гродно 17 декабря
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.