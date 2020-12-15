Два человека погибли при крушении вертолета в Новой Зеландии

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее двух человек погибли, еще трое получили серьезные травмы в результате крушения вертолета в Новой Зеландии в регионе Кентербери. Об этом со ссылкой на полицию сообщило издание The New Zealand Herald, информирует ТАСС.

Местные жители помогли извлечь выживших из-под обломков. По предварительным данным, среди пострадавших есть дети. Всех пострадавших доставили в больницу.

"Более подробная информация о погибших и пострадавших, включая возраст и пол, не разглашается, пока семьям не будут разосланы все необходимые уведомления", - приводит издание заявление правоохранительных органов.

Управление гражданской авиации страны начало расследование в связи с инцидентом.-0-