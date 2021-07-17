Два человека погибли при крушении вертолета в Украине

Ми-2. Фото ТАСС
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Николаевской области Украины потерпел крушение вертолет Ми-2, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"17 июля в 6.08 вблизи села Зайве Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, вследствие чего погибли два человека (пилот и помощник пилота)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что был потушен пожар на площади 6 кв.м. Всего к ликвидации последствий ЧП привлекались две единицы техники и восемь сотрудников ГСЧС.-0-