Два человека погибли при нападении с ножом в церкви в Калифорнии

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли и несколько серьезно ранены в результате нападения с ножом на баптистскую церковь в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния), сообщает Associated Press.

Инцидент произошел поздно вечером по местному времени 22 ноября. Полиция города уточнила, что на момент нападения богослужения не было, но в церковь приводили бездомных, чтобы спасти их от холода.

"Мы всем сердцем переживаем за семьи двух членов общины, которые скончались от ножевых ран в результате нападения в баптистской церкви Грейс в центре города", - сообщил мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо в своем аккаунте в Twitter.

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