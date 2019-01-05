Два человека погибли при сходе лавины в горах Сочи

5 января, Сочи /БЕЛТА - ТАСС/. Два человека погибли в результате схода лавины на закрытой для катания трассе горнолыжного курорта в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе курорта "Горки Город".

"Трое мужчин отправились на закрытую для катаний по причине лавиноопасности трассу, откуда ушли на территорию, где запрещено любое катание, тем самым спровоцировав лавину. Под лавиной оказались два человека, а третий вызвал спасателей. В результате поисково-спасательной операции из-под снега были извлечены двое без сознания, они находились на глубине 1 и 2 м", - рассказали в пресс-службе курорта.

Медикам спасти пострадавших не удалось. "В течение часа проводились реанимационные мероприятия, которые не дали положительного результата, и спустя час была констатирована смерть. Личности пострадавших пока не установлены", - уточнили на курорте.

Сейчас в горах Сочи действует экстренное предупреждение из-за возможных сходов лавин. Оно сохраняется до понедельника.-0-