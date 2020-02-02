Два человека погибли при стрельбе в баре в Мексике

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли и десять пострадали при нападении неизвестных на бар "Анталья" в городе Куэрнавака в штате Морелос в Мексике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

По сведениям властей, неизвестные подъехали к бару и открыли стрельбу по людям, которые находились там. Затем нападавшие скрылись. "Пострадавшие, а среди них три женщины, были доставлены в больницы для получения необходимой помощи", - говорится в обнародованном заявлении надзорного ведомства.

Сведений о мотивах нападения не приводится.-0-