Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва на полигоне в Северодвинске (Архангельская область РФ) два человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 10 пострадавших.

Причиной происшествия стал взрыв жидкостного реактивного двигателя. "На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия", - говорится в сообщении.

Выбросов вредных веществ в атмосферу, по данным Минобороны, не зафиксировано, радиационный фон находится в норме. Эвакуация населения не проводилась.-0-