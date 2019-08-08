Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва на полигоне в Северодвинске (Архангельская область РФ) два человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 10 пострадавших.
Причиной происшествия стал взрыв жидкостного реактивного двигателя. "На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия", - говорится в сообщении.
Выбросов вредных веществ в атмосферу, по данным Минобороны, не зафиксировано, радиационный фон находится в норме. Эвакуация населения не проводилась.-0-
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