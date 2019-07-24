Два человека погибли при взрыве на востоке Пакистана

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее двух человек погибли и 25 пострадали в результате взрыва в пакистанском городе Кветта на юго-востоке страны, сообщает газета "Доон" со ссылкой на местную полицию.

Все пострадавшие госпитализированы.

Самодельное взрывное устройство было прикреплено к мотоциклу, припаркованному на оживленном перекрестке рядом с аптекой. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.-0-