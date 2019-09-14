Два человека погибли в аварии с автобусом в Канаде

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в аварии пассажирского автобуса в западной канадской провинции Британская Колумбия. Об этом 14 сентября сообщил телеканал СTV .

Инцидент произошел на острове Ванкувер между населенными пунктами Порт-Альберни и Бэмфилд. По неустановленной пока причине автобус съехал с дороги и перевернулся. В нем находились 40 человек, двое из них погибли, трое находятся в тяжелом и критическом состоянии. 35 пассажиров доставлены в больницу с незначительными травмами.

Обстоятельства ДТП выясняются.-0-