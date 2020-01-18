Два человека погибли в результате атаки террориста-смертника в Сомали

Фото Associated Press

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли и более 20 получили ранения в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля террористом-смертником в городе Афгойе в 25 км северо-западнее столицы Сомали Могадишо. Об этом сообщило агентство Associated Press. Оно цитирует министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу, согласно которому пострадали четверо турецких граждан, двое из них - в тяжелом состоянии. Целью боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" были турецкие строители. Машина была подорвана рядом с местом, где обедали турецкие специалисты и местные полицейские. Турецкие рабочие сейчас занимаются строительством скоростной дороги между Могадишо и Афгойе. Турецкие специалисты не первый раз становятся объектом атаки "Аш-Шабаб". Боевики из этой группировки 28 декабря в Могадишо взорвали начиненный взрывчаткой грузовик, погибли более 80 человек. Турция является крупнейшим инвестором в экономику Сомали с вложениями более $1 млрд. Турецкие компании управляют международным аэропортом и морским портом Могадишо. Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!