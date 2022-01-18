Два человека погибли в результате извержения вулкана в Тонга

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека стали жертвами во время извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного в 65 км к северу от столицы Королевства Тонга, сообщает ТАСС.

По данным МИД Новой Зеландии, тела двух погибших были обнаружены при расчистке улиц столицы островного государства Нукуалофы от пепла и обломков зданий, разрушенных в результате цунами. Первой жертвой стихии стала гражданка Великобритании Анджела Гловер, которая, по сообщениям ее семьи, погибла во время цунами, пытаясь спасти животных из приюта. Личность второго погибшего устанавливается.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. 15 января сильный взрыв и активная вулканическая деятельность стали причиной ряда небольших цунами, в результате которых сильно пострадала расположенная на северном берегу столица островного государства, а также часть курортов и населенных пунктов на западе острова. 16 января Новая Зеландия объявила о выделении 500 тыс. новозеландских долларов (более $340 тыс.) для помощи пострадавшей от стихийного бедствия стране, однако во вторник эта сумма была увеличена до 1 млн новозеландских долларов.

В настоящий момент большая часть островов архипелага покрыта пеплом, который представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья местных жителей, а связь страны с внешним миром сильно ограничена из-за повреждения подводного кабеля. Власти королевства сообщили об активации аварийного маяка в районе двух небольших обитаемых островов, расположенных в центральной части архипелага, судьба 105 их жителей остается неизвестной.-0-