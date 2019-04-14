Два человека погибли в результате крушения самолета в Непале

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Лукла в Непале легкомоторный самолет потерял управление и въехал в вертолеты на летном поле. На борту самолета находились два пилота, один из них погиб. Об этом сообщает российский телевизионный
Погиб также технический инспектор, стоявший рядом с вертолетами. Еще три человека были ранены и госпитализированы.
Погода на летном поле в момент инцидента была благоприятной и не могла стать причиной аварии. Сейчас в Лукле уже возобновили полеты.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3839 BYN
|2.38 BYN
|2.385 BYN
|USD
|2.1131 BYN
|2.103 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2734 BYN
|3.27 BYN
|3.28 BYN