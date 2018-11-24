Два человека погибли в результате крушения военного вертолета в Афганистане

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее двух человек погибли и два пострадали в результате инцидента с военным вертолетом в провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщает телеканал Афганистана Tolo News.

Вертолет совершил аварийную посадку в районе Маруф. На его борту находилась группа военных. По информации полиции, вертолет загорелся в воздухе. На данный момент официальной версией аварии считается технический сбой. Но боевики движения "Талибан" заявили, что им удалось подбить вертолет.-0-