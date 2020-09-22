Два человека погибли в результате нападения в Китае

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, 21 сентября мужчина с ножом напал на прохожих. В результате инцидента два человека погибли и трое получили ранения, сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Нападение произошло в 07:35 по пекинскому времени. Полицейские установили личность нападавшего: им оказался 47-летний мужчина по фамилии Ван, который долгое время страдал от депрессии. Он сумел себя ранить, прежде чем был обезврежен полицией, и позднее скончался.

Состояние пострадавших стабильно. По делу ведется расследование.-0-