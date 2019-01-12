Два человека погибли в результате схода лавины в Болгарии

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Болгарии жертвами схода лавины в горах Пирин на горнолыжном курорте Банско стали два человека. Инцидент произошел утром в, сообщает болгарский телеканал bTV.
Под снежным завалом спасатели обнаружили тела двух сноубордистов - парня и девушки. Гражданство и национальность погибших выясняются.
Известно, что в районе схода лавины находились еще два человека. Они благополучно спаслись и обошлись без травм.
По информации местной горноспасательной службы, последняя лавина могла быть спровоцирована самими туристами. Из-за обильных снегопадов в болгарских горах сохраняется высокая опасность схода лавин. Они могут происходить спонтанно и не прогнозируемо-0-
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