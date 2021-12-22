Два человека погибли в результате столкновения самолета и параплана в США

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в результате инцидента с участием одномоторного самолета Cessna 208 и параплана недалеко от города Хьюстон (штат Техас). Информацию о ЧП со ссылкой на полицию сообщает телекомпания СNN.

По имеющимся сведениям, на борту Cessna 208 находился один пилот, который разбился после столкновения с парапланом, управляемым одним человеком.

Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование.-0-