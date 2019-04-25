Два человека погибли в результате стрельбы около станции метро в Москве

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли около станции метро "Новые Черемушки" в Москве в результате стрельбы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"У входа на станцию метро "Новые Черемушки" найдены два тела с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу, застрелив человека, после чего покончил с собой", - сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все причины произошедшего.-0-
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