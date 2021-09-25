Два человека погибли в результате взрыва в афганском Джелалабаде

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее двух человек стали жертвами взрыва в городе Джелалабад центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По их сведениям, взрывное устройство сработало на одной из оживленных улиц недалеко от административного здания. Кроме двух погибших, в результате взрыва ранения получили шесть человек, среди которых есть боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан".

Ранее на этой неделе в провинции Нангархар в результате взрывов и вооруженных нападений погибли не менее десяти человек.-0-