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07 октября 2020, 17:25

Два человека пострадали при взрывах на складе боеприпасов под Рязанью

Фото ГУ МЧС России по Рязанской области
Фото ГУ МЧС России по Рязанской области

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека пострадали в результате пожара и взрывов на складах с боеприпасами в Скопинском районе Рязанской области, их госпитализировали. Об этом сообщила ТАСС представитель приемного отделения Скопинской районной больницы.

В больнице уточнили, что пострадавшую женщину доставили в реанимацию, еще одного раненого, мужчину, пока обследуют, о его состоянии не сообщается.

Жителей по меньшей мере 14 населенных пунктов эвакуируют в Рязанской области в связи со взрывами и пожаром на военном складе, сообщили в пресс-службе МЧС России. Власти Рязанской области добавили, что из близлежащих районов эвакуированы 150 детей. Пресс-секретарь гурбернатора региона Денис Арапов сообщил, что местные власти создают пункты временного размещения (ПВР).

В МЧС РФ также сообщили, что в связи с инцидентом приведен в готовность самолет Ил-76 для тушения пожара. Также на место направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона, пожарный поезд и вертолет. Сейчас в тушении задействованы до 10 единиц специальной военной техники, в том числе два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин, а также около 70 военнослужащих. В тушении пожара участвуют 100 человек и 26 единиц техники.

Источник ТАСС в экстренных службах региона отметил: "Пожар не локализован, снаряды взрываются где-то раз в десять секунд, это происходит на протяжении часа".

Глава МЧС Евгений Зиничев в связи с ЧП вылетел в Рязанскую область.

По данным МЧС, в 13.40 по московскому времени в Рязанской области РФ из-за возгорания сухой растительности произошел пожар на территории складов с боеприпасами. Военные прокуроры начали проверку обстоятельств инцидента.-0-

Хранилище снарядов загорелось на территории воинской части под РязаньюХранилище снарядов загорелось на территории воинской части под Рязанью
По данным ведомства, пожар произошел на складе в районе населенного пункта Желтухино из-за загоревшейся травы. "С порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

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