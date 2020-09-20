Два человека пострадали при взрыве газа в Тюмени

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Тюмени, пострадали два человека, один из них госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

"По информации департамента здравоохранения Тюменской области, вызов скорой помощи поступил в 20:11 (18:11 мск). Бригада прибыла в 20:19. На месте оказана помощь одному пострадавшему по поводу поверхностного пореза. Один пострадавший с термическим ожогом доставляется в ОКБ-1. Дежурство продолжается", - говорится в сообщении штаба.

В результате взрыва частично разрушены две квартиры. Также произошло разрушение балконов и остекления на втором этаже. Несущие конструкции здания не повреждены. Из дома эвакуировано 85 человек.-0-