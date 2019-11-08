Два человека пострадали при взрыве на шахте в Германии

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в результате взрыва на шахте в Германии, несколько десятков рабочих находятся в укрытии под землей, сообщает немецкая телерадиокомпания MDR .

Взрыв произошел в коммуне Тойченталь федеральной земли Саксония-Анхальт. Причина происшествия пока неизвестна. На территории шахты находились 38 человек, двое из них доставлены в больницу.

Сначала в СМИ поступила информация, что оставшиеся под землей люди заблокированы, но, по словам оператора шахты, все они находятся в безопасном укрытии на глубине 700 м. Пожарные начали операцию по спасению рабочих.

На шахте в Тойчентале работают около 100 человек. Более 80 лет в этом месте добывались калийные соли, но в 1982 году шахты были закрыты. После реконструкции там хранятся минеральные отходы.-0-