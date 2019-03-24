Два человека пострадали в результате падения вертолета в Норвегии

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в результате крушения вертолета в норвежской губернии Телемарк 23 марта. Об этом сообщила в
Инцидент произошел на острове Ланнёй, с которого нет дороги, соединяющей с континентом. У одного из пострадавших тяжелые травмы. Вертолет скорой помощи прибыл на место вместе с полицией и автомобилем скорой помощи.
Пострадавших доставят в госпиталь в Осло. О причинах происшествия пока информации нет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3879 BYN
|2.38 BYN
|2.388 BYN
|USD
|2.1022 BYN
|2.104 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2896 BYN
|3.275 BYN
|3.285 BYN