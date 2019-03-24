Два человека пострадали в результате падения вертолета в Норвегии

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в результате крушения вертолета в норвежской губернии Телемарк 23 марта. Об этом сообщила в в Twitter местная полиция.

Инцидент произошел на острове Ланнёй, с которого нет дороги, соединяющей с континентом. У одного из пострадавших тяжелые травмы. Вертолет скорой помощи прибыл на место вместе с полицией и автомобилем скорой помощи.

Пострадавших доставят в госпиталь в Осло. О причинах происшествия пока информации нет.-0-