Два человека пропали без вести во время наводнений на юге Франции

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пропали без вести в результате ливней и наводнений на юге Франции, не менее двух тяжело пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info .

Один из пропавших без вести упал в бурный поток в департаменте Вар во время эвакуации спасателями из-за того, что их лодка перевернулась. Второго человека сбила воды, когда он вышел из дома. Найти его не удалось. В городе Кань-сюр-Мэр спасателям удалось вытащить из-под обвала 78-летнего местного жителя. В Ницце также тяжело пострадала женщина, на которую обрушилась волна. Женщина госпитализирована.

За двое суток в четырех департаментах юга и юго-востока Франции выпало двух-трехмесячная норма осадков. Местами их уровень превышал 330 мм. Такая непогода считается периодическим явлением и называется "Средиземноморским феноменом". Он вызван столкновением холодных масс воздуха с европейских гор с теплым воздухом моря.

Участие в спасении населения принимают более 1600 сотрудников пожарной службы, работники системы гражданской обороны. Вертолетами были подняты из затопленных домов несколько десятков человек, эти полеты продолжались и минувшей ночью. Несколько тысяч человек вынуждены были покинуть свои жилища и провести ночь в выделенных им залах школ и мэрий.-0-