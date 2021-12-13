Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море у берегов Швеции, один из кораблей перевернулся, сообщает телекомпания SVT.

По ее данным, перевернувшееся судно зарегистрировано в Дании, второе - в Великобритании.

Проводится поисково-спасательная операция пропавших без вести людей. В ней участвуют 10 лодок и уцелевшее британское судно. Вертолеты осматривают акваторию сверху.

По предварительной информации, на борту перевернувшего корабля было два человека. Но пока точной информации о составе экипажа потерпевшего крушение судна не приводится.-0-