Два круизных лайнера столкнулись в Мексике

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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два круизных лайнера столкнулись сегодня при попытке подойти к причалу у мексиканского острова Косумель в Карибском море, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Оба судна принадлежат крупнейшему оператору круизных лайнеров Carnival. "Мы оцениваем ущерб, но речь не идет о проблемах, которые могли бы сделать какое-либо из судов непригодным к плаванию", - говорится в заявлении компании, которое приводит Reuters.
По информации агентства, в результате инцидента пострадал один из пассажиров.
Мексиканские власти начали расследование причин инцидента.-0-