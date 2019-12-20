Два круизных лайнера столкнулись в Мексике

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два круизных лайнера столкнулись сегодня при попытке подойти к причалу у мексиканского острова Косумель в Карибском море, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Оба судна принадлежат крупнейшему оператору круизных лайнеров Carnival. "Мы оцениваем ущерб, но речь не идет о проблемах, которые могли бы сделать какое-либо из судов непригодным к плаванию", - говорится в заявлении компании, которое приводит Reuters.

По информации агентства, в результате инцидента пострадал один из пассажиров.

Мексиканские власти начали расследование причин инцидента.-0-