Два пилота погибли при крушении легкомоторного самолета в Новой Зеландии

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Новой Зеландии погибли два летчика-инструктора при крушения легкомоторного самолета, сообщает издание
Воздушное судно Diamond DA42 Twin Star пропало с радаров сегодня ночью и разбилось на возвышенности недалеко от города Таупо. Однако добраться до места предполагаемого крушения было невозможно в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Ведется расследование.-0-
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