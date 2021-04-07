Два подростка подорвались на взрывном устройстве в Славяносербске

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один подросток погиб, еще один ранен при подрыве на неустановленном устройстве на окраине поселка городского типа Славяносербск. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, сообщает информагентство "Луганский информационный центр".

"В районе западной окраины населенного пункта Славяносербск двое подростков в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили осколочные ранения. Один подросток 2004 года рождения из-за несовместимых с жизнью травм скончался", - сообщил Яков Осадчий.

Он добавил, что, по предварительным данным, сработало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий.

Яков Осадчий также призвал жителей быть бдительными и при обнаружении взрывоопасных предметов сообщать о находке в экстренные службы МЧС, МВД или военную комендатуру.-0-