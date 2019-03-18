Два подростка погибли во время давки на праздновании Дня святого Патрика в Северной Ирландии

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два подростка погибли и по меньшей мере двое ранены во время давки, которая случилась вечером 17 марта на праздновании Дня святого Патрика в городе Кукстауне (Северная Ирландия). Об этом сообщает британская газета Daily Mail .

Точная картина происшествия пока неясна, известно лишь, что в отеле Greenvale проходила молодежная вечеринка, посвященная Дню святого Патрика. Около 21.30 по местному времени полиция и медики прибыли в отель после сообщения о произошедшей там давке.

Местная полиция подтвердила информацию о двух погибших. Точное количество пострадавших не сообщается. Уточняется, что двое раненых доставлены в больницу, один из них в критическом состоянии.

Проводится расследование.-0-