Два поезда столкнулись в туннеле вблизи английского города Солсбери

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два поезда столкнулись в туннеле неподалеку от английского города Солсбери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оператора железнодорожной инфраструктуры Великобритании - компанию Network Rail.

Несчастный случай произошел вечером 31 октября. Следовавший из Портсмута в Бристоль поезд столкнулся с каким-то предметом в туннеле при подъезде к Солсбери. Последний вагон сошел с рельсов, снеся при этом железнодорожные сигналы. Через несколько минут в состав врезался другой поезд, ехавший с лондонского вокзала Ватерлоо в направлении городка Хонингтон в графстве Девоншир.

По данным Британской транспортной полиции, несколько человек получили ранения, никто не погиб. Точное число пострадавших не сообщается. По информации британских СМИ, легкие травмы получили 12-13 человек. Среди них машинист одного из составов, который оказался зажат в искореженной кабине.

На место ЧП выезжали около 50 врачей и спасателей. Начато расследование инцидента.-0-