Два поврежденных взрывом подъезда в Магнитогорске снесут

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два подъезда в жилом доме Магнитогорска, которые были повреждены взрывом бытового газа, восстановлению не подлежат, их снесут. Об этом ТАСС сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Магнитогорска Илья Рассоха.

Решение в течение нескольких дней примет комиссия. Кроме того, она определит, пригодны ли для жилья другие секции дома. Игорь Рассоха не исключил, что на месте подъездов, которые точно будут снесены, появится сквер. Однако этот момент, по его словам, пока не обсуждался.

Как сообщалось, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Возбуждено уголовное дело, Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего. Поисково-спасательная операция на месте происшествия завершена 3 января, людей под завалами не осталось. Погибли 39 человек. В их числе - шестеро детей. Также сообщается о шести пострадавших, из них пять человек, включая двух детей, находятся в медучреждениях. Состояние десятимесячного мальчика Вани, извлеченного из-под завалов, врачи оценивают как стабильное.-0-