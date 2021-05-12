Два редких кита погибли под винтом эсминца у берегов Калифорнии

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два редких кита погибли под винтом эсминца ВМС Австралии во время маневров судна, которое заходило на военно-морскую базу Сан-Диего, сообщает ABC.

В заявлении Министерства обороны Австралии говорится: когда эсминец Sydney швартовался, два погибших кита оторвались от корпуса и всплыли на поверхность.

Как предположил биолог-исследователь Джон Каламбокидис, скорее всего, это были мать и детеныш, судя по их размерам. Длина первого была 20 м, второго - 8 м. Он отметил: киты-финвалы особенно уязвимы из-за своего размера и из-за того, что проводят много времени на поверхности. По словам биолога, каждый год у побережья Калифорнии происходит до 50 столкновений с китами.

Как сообщили Военно-морские силы США, более крупного из двух китов отбуксировали в море для затопления, а у второго были взяты образцы тканей, планируется вскрытие.

Финвал считается вторыми по величине животным на планете после синего кита. Взрослые особи достигают в длину от 18 до 27 м, весят от 40 до 70 т. Этот вид кита встречается во всех океанах, но животные избегают прибрежных регионов. В зимние месяцы они мигрируют в субтропические, умеренно теплые широты, где спариваются и рождают потомство, летом мигрируют в более холодные широты Арктики и Антарктики для добычи пищи. Финвалы считаются редкими, стоящими под угрозой исчезновения. Сегодня, по разным оценкам, в Южном полушарии их насчитывается 15 тыс., в северном - 40 тыс.-0-