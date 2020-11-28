Два региона Грузии остались без газа из-за аварии на трубопроводе

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Административные края Аджария и Гурия на западе Грузии из-за аварии на магистральном трубопроводе остались без газоснабжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Министерства экономики и устойчивого развития республики.

"Сегодня, 28 ноября, из-за повреждения на Кобулетском ответвлении магистрального газопровода Кутаиси - Сухуми подача природного газа приостановлена регионам Гурия и Аджария", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявляют, что на устранение неполадок отправлены усиленные группы специалистов. Делается все, чтобы восстановить подачу газа в кратчайшие сроки. Причина происшествия не называется.-0-