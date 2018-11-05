Два самолета столкнулись в небе Канады

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакатастрофа произошла в Канаде - в небе столкнулись два самолета. Один из них рухнул на землю в районе боковой дороги Макги, второму удалось добраться до международного аэропорта Оттавы и благополучно приземлиться, передает канадская телекомпания CBC.
В результате столкновения один человек погиб. Участок дороги Макги перекрыли, водителей попросили избегать места происшествия. Информации о причинах инцидента пока нет.
На место происшествия прибыли экстренные службы и полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4183 BYN
|2.414 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.1237 BYN
|2.123 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.2131 BYN
|3.2 BYN
|3.213 BYN