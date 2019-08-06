Два самолета вернулись в аэропорт Цюриха из-за удара молнии

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два самолета авиакомпании Swiss вернулись в аэропорт Цюриха (Швейцария) из-за удара молнии, сообщает швейцарская газета Blick.

Первый инцидент произошел утром 6 августа. Самолет LX724 вылетел из Цюриха в Амстердам, но, пролетев над Базелем, вынужден был вернуться обратно. Как пояснили в авиакомпании, в самолет попала молния. В таких случаях пилот должен принять решение, продолжать ли полет, и он решил вернуться в Цюрих.

Вскоре после первого происшествия самолет LX2084, летевший в Лиссабон, также был вынужден вернуться в аэропорт Цюриха из-за удара молнии.

Как заявили в авиакомпании Swiss, в обоих случаях для пассажиров не было опасности. Самолеты отправили на ремонт и техническое обслуживание, чтобы установить наличие повреждений.-0-