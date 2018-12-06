Два самолета ВМС США потерпели крушение у берегов Японии

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов Японии столкнулись два военных самолета США - истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130. Они вылетели с базы морской пехоты "Ивакуни" и выполняли учебный полет, сообщает телеканал NHK.

На борту самолетов находилось семь человек. По информации корпуса морской пехоты ВС США, один из семи членов экипажа двух самолетов был спасен. Поиски остальных шести продолжаются. Предполагается, что столкновение могло произойти во время дозаправки.

Поисково-спасательные операции продолжаются. В них задействованы как американские, так и японские военные. Ведется расследование обстоятельств катастрофы.

Оба самолета приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути. -0-