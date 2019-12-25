Два вертолета за день совершили жесткую посадку в России

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25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает ТАСС.
На борту вертолета находились 23 человека, в их числе четыре члена экипажа.
В ГУ МЧС по Республике Коми ТАСС сообщили, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Комиавиатранс" совершил вынужденную посадку в 1,5 км от буровой "Северная Хаяха". Вертолет следовал по маршруту Печора - Буровые - Усинск.
25 декабря утром на севере Красноярского края вертолет того же класса, принадлежащий авиакомпании "КрасАвиа", совершил жесткую посадку.
Пострадали 16 человек, из них пятеро госпитализированы. Угрозы жизни пострадавших нет.-0-