Два военных вертолета столкнулись на юге Афганистана

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два вертолета ВВС Афганистана столкнулись и потерпели крушение в провинции Гильменд на юге Афганистана. Афганский телеканал TOLONews со ссылкой на собственный источник сообщает о не менее 15 погибших.

Инцидент произошел вечером 13 октября в районе Нава. По информации источника, вертолеты перевозили раненых сотрудников сил безопасности.

Минобороны Афганистана это происшествие пока не комментирует.

Представитель губернатора провинции Гильменд Омар Цвак подтвердил, что в районе Нава произошел инцидент, но не предоставил подробностей.-0-