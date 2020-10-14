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14 октября 2020, 08:56

Два военных вертолета столкнулись на юге Афганистана

Фото TOLONews
Фото TOLONews

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два вертолета ВВС Афганистана столкнулись и потерпели крушение в провинции Гильменд на юге Афганистана. Афганский телеканал TOLONews со ссылкой на собственный источник сообщает о не менее 15 погибших.

Инцидент произошел вечером 13 октября в районе Нава. По информации источника, вертолеты перевозили раненых сотрудников сил безопасности.

Минобороны Афганистана это происшествие пока не комментирует.

Представитель губернатора провинции Гильменд Омар Цвак подтвердил, что в районе Нава произошел инцидент, но не предоставил подробностей.-0-

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