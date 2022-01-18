Два взрыва произошли в Могадишо

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сомалийской столице Могадишо прогремели два взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Somali Guardian.

Один из взрывов произошел рядом с солдатской чайной возле военного учебного центра. Террорист привел в действие взрывное устройство. Как сообщает портал Garowe, в результате ЧП погибли четыре человека, еще 10 пострадали. Отмечается, что взрыв произошел в непосредственной близости от турецкой военной базы.

Еще один взрыв прогремел в столичном районе Дхаркенли. Как сообщает новостной портал Shabelle Media Network, взорвался автомобиль, в котором была заложена бомба. Ранение получил один человек.-0-