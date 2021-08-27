Два землетрясения магнитудой до 3,2 зафиксировали около Курильских островов 

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейсмологи зарегистрировали сегодня в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) два землетрясения магнитудой до 3,2, сообщает ТАСС со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным специалистов филиала, магнитуда составила 3,1 и 3,2. Очаги залегали на глубине 94 км и 9 км. Эпицентры располагались рядом с северокурильским островом Парамушир.
Местные жители не ощутили подземные толчки, уточнили сейсмологи. Угрозу цунами не объявляли.-0-