Два землетрясения магнитудой до 4,7 произошли в Сахалинской области

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два землетрясения магнитудой до 4,7 зафиксированы а акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами и в центральной части Сахалина, сообщает ТАСС.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 3,2 произошло утром на суше - в центральной части Сахалина, рядом с западным побережьем острова. Глубина очага составила 8 км. Ночью произошло землетрясение магнитудой 4,7 в море рядом с островом Кетой, входящего в среднюю группу Курильских островов. Глубина очага - 132 км. По имеющейся информации, звонков от местных жителей по поводу подземных толчков пока не поступало. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.-0-