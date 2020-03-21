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21 марта 2020, 14:57

Два землетрясения произошли в Греции

Фото Афинско-Македонское агентство новостей
Фото Афинско-Македонское агентство новостей

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два землетрясения магнитудой 4,3 и 5,6 балла по шкале Рихтера произошли в Греции, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.

Землетрясения произошли на северо-западе Греции. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,6 балла находился возле города Парга на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались в Теспротии, Превезе и на Корфу, а также в Янине, Арте и прилегающих районах.

Землетрясение не нанесло ущерба Корфу, несмотря на сильные толчки. В то же время есть сообщения о серьезных проблемах в городе Каналаки недалеко от Парги, где рухнули некоторые старые дома. Также произошли оползни и камнепады на сельских дорогах, отключалось электричество.

Представители местной власти сейчас оценивают масштаб разрушений после землетрясения.-0-

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