Два землетрясения произошли в Сахалинской области России

2 июня, Южно-Сахалинск /БЕЛТА - ТАСС/. Два землетрясения произошли ночью 2 июня в акватории Охотского моря рядом с северными Курилами (Сахалинская область России), сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Координаты первого сейсмического события - 49,06 северной широты, 150,69 восточной долготы. Глубина очага - 389 км, магнитуда - 4,1. Координаты второго - 48,76 северной широты, 153,72 восточной долготы. Глубина очага - 210 км, магнитуда - 5,2", - рассказали сейсмологи.

Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и разрушений нет.-0-