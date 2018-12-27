Два землетрясения произошли в Венесуэле

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два землетрясения зафиксированы в штате Карабобо, расположенном на севере Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По имеющимся сведениям, магнитуда первого землетрясения составила 5,6. Очаг залегал на глубине 2 км. Эпицентр подземных толчков находился в 141 км от столицы Венесуэлы Каракаса.

Второе землетрясение магнитудой 5 последовало менее чем через полчаса после первого. Его очаг залегал на глубине 5 км, а эпицентр находился на расстоянии 16 км от столицы штата Карабобо Валенсии.-0-