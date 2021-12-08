Два землетрясения за сутки произошли у берегов американского штата Орегон

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов американского штата Орегон за сутки произошли два землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр первого землетрясения магнитудой 5,5 находился на расстоянии 430 км к западу от города Ньюпорт, в котором проживают 10,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Второе землетрясение зарегистрировано с магнитудой 5,8. Эпицентр был в 434 км к западу от Ньюпорта. Очаг зафиксирован на глубине 10 км.
Национальный центр предупреждения о цунами США не объявлял об угрозе цунами.-0-