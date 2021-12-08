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08 декабря 2021, 08:07

Два землетрясения за сутки произошли у берегов американского штата Орегон

Фото Reuters
Фото Reuters

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов американского штата Орегон за сутки произошли два землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр первого землетрясения магнитудой 5,5 находился на расстоянии 430 км к западу от города Ньюпорт, в котором проживают 10,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Второе землетрясение зарегистрировано с магнитудой 5,8. Эпицентр был в 434 км к западу от Ньюпорта. Очаг зафиксирован на глубине 10 км.

Национальный центр предупреждения о цунами США не объявлял об угрозе цунами.-0-

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