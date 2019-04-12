Два жилых дома обрушились в Рио-де-Жанейро

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два шестиэтажных дома обрушились сегодня в неблагополучном районе Музема Рио-де-Жанейро. Известно о двух жертвах трагедии и восьми спасенных, сообщает местный телеканал
Бригада спасателей достала из-под завалов восемь пострадавших: сначала трех членов семьи, переехавших в одно из обрушившихся зданий неделей ранее, затем еще пятерых.
Сотрудники службы гражданской обороны вместе с жителями расчистили площадку для посадки вертолета - им в том числе доставляют раненых в больницы. Наземной технике пробраться к месту обрушения непросто из-за особенностей рельефа и застройки.
Количество пропавших без вести не уточняется, их поиск продолжают около 90 спасателей. К ним продолжают обращаться родственники и друзья жильцов с информацией о лицах, возможно находящихся под завалами. Дело в том, что обе постройки и соседние здания являются незаконными. Местные власти полагают, что к их возведению причастны криминальные структуры, действующие в районе.
Жители соседних жилых домов были эвакуированы в связи с угрозой обрушения.-0-
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