Двадцать человек убиты и десятки ранены при стрельбе в Техасе

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Эль-Пасо (штат Техас) 3 августа в торговом центре в результате стрельбы убиты 20 человек и десятки ранены, сообщает телекомпания CNN .

Губернатор штата Грег Эбботт назвал произошедшее "одним из самых смертоносных дней в истории Техаса".

По информации телекомпании, был задержан подозреваемый - 21-летний мужчина Патрик Крузиус из Аллена (штат Техас). Под стражей находится еще один человек, но пока неизвестно, имеет ли он отношение к стрельбе.

Не исключено, что преступление произошло на почве ненависти. В интернете размещен 4-страничный документ, который, по мнению полиции, написал подозреваемый. В нем автор придерживается националистических и расистских взглядов. Документ был опубликован менее чем за 20 минут до того, как полиция получила первые звонки о стрельбе.

Президент Дональд Трамп назвал стрельбу "актом трусости". По его словам, "нет никаких причин, которые когда-либо смогут оправдывать убийство людей".-0-