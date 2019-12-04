Двадцать шесть человек пострадали, один погиб при пожаре в колледже в Одессе

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцать шесть человек пострадали, один погиб при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Среди пострадавших 11 подростков и 7 сотрудников ГСЧС. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

От полученных на пожаре травм в одесской больнице скончалась преподавательница колледжа. Всего в учебном заведении на момент пожара находилось порядка 400 человек.

Как сообщалось ранее, пожар в 6-этажном здании учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе произошел около 10:00 по местному времени. На данный момент возгорание локализовано. Начато уголовное производство.-0-