Двадцать восемь человек стали жертвами ливней и наводнений в индийском штате Керала

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 28 человек погибли в результате ливней и наводнений в штате Керала на юге Индии. Об этом сообщило агентство Reuters . Ранее телеканал NDTV сообщал о 17 жертвах.

Мощные ливни и оползни на юге Индии: эвакуированы 22 тыс. человек Из-за стихийного бедствия все школы и колледжи штата Керала 9 августа закрыты. Отменены экзамены в университетах. До 15.00 11 августа приостановлены полеты в международном аэропорту Кочин в Керале.

По информации агентства, более 64 тыс. человек, проживающих в затронутых наводнениями регионах, эвакуированы. Пострадали около 30 человек, не менее семи числятся пропавшими без вести.

Международный аэропорт Кочин, самый загруженный в штате, закрыт. В нескольких округах Кералы объявлен повышенный уровень опасности, отменены занятия в школах.-0-