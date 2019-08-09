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Двадцать восемь человек стали жертвами ливней и наводнений в индийском штате Керала

В мире 09.08.2019 | 23:37
Фото Reuters
Фото Reuters

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 28 человек погибли в результате ливней и наводнений в штате Керала на юге Индии. Об этом сообщило агентство Reuters. Ранее телеканал NDTV сообщал о 17 жертвах.

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Из-за стихийного бедствия все школы и колледжи штата Керала 9 августа закрыты. Отменены экзамены в университетах. До 15.00 11 августа приостановлены полеты в международном аэропорту Кочин в Керале.

По информации агентства, более 64 тыс. человек, проживающих в затронутых наводнениями регионах, эвакуированы. Пострадали около 30 человек, не менее семи числятся пропавшими без вести.

Международный аэропорт Кочин, самый загруженный в штате, закрыт. В нескольких округах Кералы объявлен повышенный уровень опасности, отменены занятия в школах.-0-

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Теги
Индия, погода, стихийное бедствие
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