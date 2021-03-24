Двадцати странам мира грозит полномасштабный голод

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцать стран мира нуждаются в срочной продовольственной помощи, в противном случае им грозит полномасштабный голод. C таким предупреждением выступили два учреждения ООН, занимающиеся вопросами продовольствия, сообщает Центр новостей ООН.

Жители Йемена, Южного Судана и севера Нигерии уже оказались на пороге голодной смерти, предупреждают авторы доклада, подготовленного Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО).

Хотя подавляющее большинство стран, столкнувшихся с угрозой голода, находится в Африке, эта проблема актуальна и для других регионов. Афганистан в Азии, Сирия и Ливан на Ближнем Востоке, Гаити в Латинской Америке - эти и другие государства не обойдутся без помощи международного сообщества, утверждают эксперты.

Тридцать четыре млн человек находятся "в одном шаге от голодной смерти" - по классификации ФАО это означает "четвертую степень острой нехватки продовольствия". "Масштабы страданий людей вызывают большое беспокойство. Наш общий долг - принять меры, чтобы спасти жизни, защитить источники дохода населения и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации", - отмечает генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.

Он напомнил, что во многих регионах мира началась или скоро начнется посевная: необходимо воспользоваться моментом, чтобы помочь странам увеличить объемы производства продовольствия.

"На наших глазах разворачивается трагедия: конфликты, климатические катаклизмы и пандемия COVID-19 усугубляют угрозу голода, который уже стучит в двери миллионов семей", - предупредил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли, комментируя новый доклад.

По его словам, чтобы предотвратить голод, необходимо в срочном порядке остановить боевые действия, обеспечить гуманитарный доступ к самым уязвимым слоям населения, а также собрать запрошенные в этом году на борьбу с голодом $5,5 млрд.

Между тем в настоящее время, как отмечают в ФАО, ситуация развивается в другом направлении. В Афганистане, Центральноафриканской Республике, Эфиопии, на севере Нигерии, в Сомали и Южном Судане обостряются конфликты, а пандемия и связанные с ней ограничения еще более осложняют жизнь людей по всему миру. В Йемене, Ливане и других странах Ближнего Востока обесценивается валюта и растет инфляция.

Кроме того, в ближайшие месяцы ожидаются новые погодные катаклизмы, в том числе связанные с климатическим феноменом Ла-Нинья. Это может привести к ухудшению ситуации с продовольствием в Афганистане, Мадагаскаре и странах Африканского рога.

Нашествия пустынной саранчи угрожают государствам восточной части африканского континента - в ряде районов Анголы, Ботсваны, Намибии, Замбии и Зимбабве насекомые могут уничтожить весь урожай.

При всем этом во многие районы мира очень сложно доставлять помощь - учреждения ООН напоминают международному сообществу о необходимости срочно решить вопрос гуманитарного доступа. В докладе содержатся конкретные рекомендации по каждой "горячей точке" - так называют авторы доклада районы, где угроза голода особенно велика.

В числе предлагаемых мер - расширение помощи, доставка семян, вакцинация животных, финансовая помощь, ремонт приспособлений для сбора воды и многие другие.-0-